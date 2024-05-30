«Реал» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов – там есть травмированный Тчуамени

«Реал» обнародовал заявку на финальный матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Список футболистов выглядит так:

Куртуа, Лунин, Кепа, Фран Гонсалес – Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди – Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Гюлер, Марио Мартин – Винисиус, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

Отметим, что в заявке оказался травмированный Орельен Тчуамени. Ранее Карло Анчелотти говорил, что француз точно не сыграет в финале. Андрей Лунин тоже в списке, хотя он заболел.

Финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» пройдёт в субботу, 1 июня.