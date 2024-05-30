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Тарханов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» эксклюзив

30 Мая 2024 • 18:00 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
1 5.30 X 4.15 2 1.60
01.06 22:00

Известный российский специалист Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».

- У «Боруссии» нет шансов на успех в этом финале?

- Конечно, «Реал» сильнее «Боруссии». По составу, по игрокам, по опыту. Но бывает такое, что аутсайдеры удивляют. Особенно в финалах.

- С какой тактикой «Боруссии» можно надеяться на успех?

- «Шмели» будут играть от обороны и ждать своего шанса в контратаке.

- А «Реал»?

- Мадрид будет играть первым номером. И постарается отодвинуть игру от своих ворот.

Не пропустите текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом».

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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