Ройс высказался перед финалом Лиги чемпионов

В субботу «Боруссия» сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов. Для атакующего полузащитника Марко Ройса это будет последний матч за дортмундцев. Ранее было объявлено о том, что стороны решили не продлевать контракт.

«Я бы сказал, что нет ничего лучше, чем сыграть свой последний матч за клуб в финале Лиги чемпионов и выиграть его. Я играл в финале Лиги чемпионов – 2013, а теперь мой путь в клубе закончится фиалом Лиги чемпионов – 2024. Есть и худшие способы завершить карьеру в Дортмунде.

11 лет назад у нас был другой соперник, другой состав, так что речь идёт не о месте, а просто о предвкушении. Наша цель – выиграть трофей. Сложно представить, как всё может сложиться за 90 или, возможно, 120 минут», - сказал Ройс пресс-службе УЕФА.