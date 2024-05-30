Гендиректор «Боруссии» - о финале против «Реала»: Будем брать пример с «Аталанты»

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала».

«Реал» - огромный фаворит. Но вспомните, что недавно произошло в Дублине [в финале Лиги Европы «Аталанта» разгромила «Байер» 3:0 - прим]. Я почти уверен, что из 10 игр против «Аталанты» «Байер» выиграет 8. Но «Аталанта» сыграла так, будто это последняя игра в их жизни. Нам тоже нужно выступить так, чтобы победить.

Кто ставил на нас в дуэли с «ПСЖ»? Никто. А мы их обыграли дважды. Если мы смогли сделать это, то можем выиграть и финал. Предоставление «Реалу» статуса явного фаворита – это не стратегия, а историческая правда», - цитирует Вацке AS.