Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов в сезоне 2023/2024. Первое место в этом рейтинге занял защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.

На второй позиции располагается форвард «Реала» Винисиус Жуниор, а тройку замыкает ещё один игрок мадридской команды – полузащитник Тони Кроос.

Дальше в топ-10 идут Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Марсель Забитцер, Никлас Фюллькруг, Ашраф Хакими и Йозуа Киммих.

В субботу, 1 июня, в финале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Боруссия». Матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».