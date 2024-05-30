«Реал» или «Манчестер Сити»: Назван самый дорогой клуб мира

Эксперты из Football Benchmark составили свой рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире. На первую позицию этого рейтинга вернулся «Реал», который в прошлом году уступил место на вершине «Манчестер Сити». Стоимость мадридского клуба оценивается в 5,097 миллиарда евро.

Второе место у «Манчестер Сити» (4,933 миллиарда евро), а тройку замыкает «Манчестер Юнайтед» (4,861 миллиарда евро).

В топ-10 также входят «Бавария», «Ливерпуль», «Барселона», «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Челси» и «Арсенал».

Добавим, что в субботу «Реал» сыграет против «Боруссии» в финале Лиги чемпионов.

«Реал» - самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «Манчестер Сити» - лишь пятый