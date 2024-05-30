Беллингем рассказал, что его впечатлило при подписании контракта с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своих впечатлениях перед подписанием контракта с клубом.

— Что меня больше всего впечатлило, так это то, что я находился в команде, где стоят 14 трофеев Лиги чемпионов. Это сразу заставило меня захотеть получить этот титул, — цитирует Беллингема Madrid Xtra.

В сезоне-2023/24 Беллингем принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 23 гола и стал автором 12 результативных передач.

В субботу, 1 июня, «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией» в рамках финального матча Лиги чемпионов. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.