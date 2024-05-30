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Защитник «Реала» Рюдигер: «Глупо говорить об удаче, если команда выиграла 14 кубков Лиги чемпионов»

30 Мая 2024 • 09:11 Комментировать (1)

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер пообщался с журналистами в преддверии финального поединка Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».

«Глупо говорить об удаче, если команда выиграла 14 кубков Лиги чемпионов. Сейчас все мне говорят, что нужно взять 15-й титул. У нас ДНК победителей. Мне это нравится, именно за этим я здесь. Я чувствую большую ответственность, ведь от «Реала» ждут только побед. Для меня же вся жизнь – это победы, так что идеальное совпадение», - передает слова футболиста El Mundo.

Финал «Реала» и «Боруссии» состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» 1 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
30 Мая 2024 в 09:16
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