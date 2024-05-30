Защитник «Реала» Рюдигер: «Глупо говорить об удаче, если команда выиграла 14 кубков Лиги чемпионов»

«Глупо говорить об удаче, если команда выиграла 14 кубков Лиги чемпионов. Сейчас все мне говорят, что нужно взять 15-й титул. У нас ДНК победителей. Мне это нравится, именно за этим я здесь. Я чувствую большую ответственность, ведь от «Реала» ждут только побед. Для меня же вся жизнь – это победы, так что идеальное совпадение», - передает слова футболиста El Mundo.