Винисиус высказался о финальном матче Лиги чемпионов

«Наши мысли должны быть сосредоточены на предстоящем финале. После этого финала я хочу выиграть еще один, а потом еще. Наша команда должна быть максимально готова к этому противостоянию. Этот матч закончит наш блестящий сезон», - передает слова бразильского форварда пресс-служба УЕФА.