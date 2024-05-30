Винисиус высказался о финальном матче Лиги чемпионов

Лидер атакующей линии мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мыслями относительно финального матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
«Наши мысли должны быть сосредоточены на предстоящем финале. После этого финала я хочу выиграть еще один, а потом еще. Наша команда должна быть максимально готова к этому противостоянию. Этот матч закончит наш блестящий сезон», - передает слова бразильского форварда пресс-служба УЕФА.
Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 п московскому времени.
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