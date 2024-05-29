«Реал» не возьмёт Лунина на финал Лиги чемпионов

Голкипер «Реала» Андрей Лунин болеет гриппом типа В, поэтому, скорее всего, в четверг он не полетит с командой в Лондон на финал Лиги чемпионов. Как сообщает в социальных сетях журналист Мигель Анхель Диас, Лунина наверняка не возьмут на борт самолёта, чтобы он не заразил других игроков.

В то же время не исключается вариант, при котором Лунин позже всё-таки приедет в расположение «Реала» в Лондоне.

Всё идёт к тому, что в основном составе «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов выйдет Тибо Куртуа. Недавно бельгиец вернулся в строй после серьёзной травмы.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» пройдёт 1 июня.