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Лига чемпионов

«Реал» не возьмёт Лунина на финал Лиги чемпионов

29 Мая 2024 • 18:28 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Голкипер «Реала» Андрей Лунин болеет гриппом типа В, поэтому, скорее всего, в четверг он не полетит с командой в Лондон на финал Лиги чемпионов. Как сообщает в социальных сетях журналист Мигель Анхель Диас, Лунина наверняка не возьмут на борт самолёта, чтобы он не заразил других игроков.

В то же время не исключается вариант, при котором Лунин позже всё-таки приедет в расположение «Реала» в Лондоне.

Всё идёт к тому, что в основном составе «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов выйдет Тибо Куртуа. Недавно бельгиец вернулся в строй после серьёзной травмы.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» пройдёт 1 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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