Мбаппе ответил на вопрос о «Реале»

Нападающий Килиан Мбаппе недавно объявил об уходе из «ПСЖ». Ожидается, что летом звёздный футболист подпишет контракт с «Реалом». 25-летний француз ответил на вопрос, будет ли он болеть за мадридскую команду в финале Лиги чемпионов против «Боруссии».

«Нет, я просто буду смотреть финал, как и вы. Когда ты любишь футбол, ты смотришь каждую игру. Я смотрю многие игры, когда есть возможность. Я смотрю матчи чемпионатов Франции, Англии, Испании, Германии, Италии… Конечно, я буду смотреть финал Лиги чемпионов», - сказал Мбаппе CNN Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в субботу, 1 июня.