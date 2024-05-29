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Лига чемпионов

Назван лучший тренер сезона в Европе – это не Анчелотти

29 Мая 2024 • 15:33 Комментировать

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг тренеров Европы в сезоне 2023/2024. Первую строчку занимает Хаби Алонсо, который смог привести «Байер» к первому в истории чемпионству, а также к победе в Кубке Германии.

Второе место у Карло Анчелотти, чей «Реал» выиграл чемпионат Испании и претендует на победу в Лиге чемпионов.

Топ-3 замыкает Джан Пьеро Гасперини, под руководством которого «Аталанта» выиграла Лигу Европы и обеспечила себе место в топ-4 Серии А.

Дальше в топ-10 идут Эрик Руа («Брест»), Себастьян Хёнесс («Штутгарт»), Кристиан Ильцер («Штурм»), Тьяго Мотта («Болонья»), Рубен Аморим («Спортинг»), Симоне Индзаги («Интер») и Мичел («Жирона»).

Хосеп Гвардиола на 13-й позиции, Юрген Клопп – на 18-й.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Аталанта Хаби Алонсо Джан Пьеро Гасперини Байер ещё теги
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