Игрок «Боруссии» Джан назвал фаворита финала Лиги чемпионов

«Все понимают, что фаворит в этом матче «Реал». Однако мы приложим максимум усилий. Посмотрим, что из этого получится. Нам нужно выйти на поле с полной уверенностью в своих силах. «Боруссия» сейчас там, где заслуживает быть. Мы хорошо поработаем и будем готовы», - передает слова футболиста Sport.es.