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Лига чемпионов

Игрок «Боруссии» Джан назвал фаворита финала Лиги чемпионов

29 Мая 2024 • 07:33 Комментировать

Хавбек дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказал мнение о финальной встрече с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов УЕФА.

«Все понимают, что фаворит в этом матче «Реал». Однако мы приложим максимум усилий. Посмотрим, что из этого получится. Нам нужно выйти на поле с полной уверенностью в своих силах. «Боруссия» сейчас там, где заслуживает быть. Мы хорошо поработаем и будем готовы», - передает слова футболиста Sport.es.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится в субботу, 1 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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