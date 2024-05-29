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Лига чемпионов

Беллингем: «Кроос и Модрич поделились со мной советами перед финалом»

29 Мая 2024 • 01:26 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признался, что получил советы от Тони Крооса и Луки Модрича в преддверии финала Лиги чемпионов.

34-летний немец и 38-летний хорват, уже ставшие легендами «сливочных», выигрывали самый престижный еврокубок по пять раз, в то время как их 20-летний английский товарищ сыграет в финале впервые. Соперником мадридцев по решающей встрече будет бывший клуб Беллингема – дортмундская «Боруссия».

«Да, Кроос и Модрич поделились со мной советами перед финалом. Я много с ними разговариваю – у меня отличные отношения с ними обоими. Некоторые из моих лучших воспоминаний об этом сезоне связаны с тем, как я сидел за столом и слушал их рассказы. Приятно, что я могу разделить памятные моменты с ними. Надеюсь, однажды я сам смогу поделиться этим опытом», – передаёт Madrid Xtra слова 20-летнего англичанина.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лука Модрич Тони Кроос Джуд Беллингем ещё теги

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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