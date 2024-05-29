Беллингем: «Кроос и Модрич поделились со мной советами перед финалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признался, что получил советы от Тони Крооса и Луки Модрича в преддверии финала Лиги чемпионов.

34-летний немец и 38-летний хорват, уже ставшие легендами «сливочных», выигрывали самый престижный еврокубок по пять раз, в то время как их 20-летний английский товарищ сыграет в финале впервые. Соперником мадридцев по решающей встрече будет бывший клуб Беллингема – дортмундская «Боруссия».

«Да, Кроос и Модрич поделились со мной советами перед финалом. Я много с ними разговариваю – у меня отличные отношения с ними обоими. Некоторые из моих лучших воспоминаний об этом сезоне связаны с тем, как я сидел за столом и слушал их рассказы. Приятно, что я могу разделить памятные моменты с ними. Надеюсь, однажды я сам смогу поделиться этим опытом», – передаёт Madrid Xtra слова 20-летнего англичанина.