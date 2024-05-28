Терзич рассказал, кто из игроков пропустит финал Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич ответил на вопрос о том, кто не сможет помочь команде в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».

«Рами Бенсебаини, Юлиен Дюранвилль и Матеу Морей, к сожалению, не будут доступны в субботу. Все остальные игроки готовы», — цитирует Терзича пресс-служба «шмелей».

Решающий матч Лиги чемпионов – 2023/24 между «Боруссией» и «Реалом» должен пройти в субботу, 1 июня. Свисток арбитра о начале поединка прозвучит в 22:00 по столичному времени.

Ранее Терзич заявил, что «Боруссия» намерена выиграть Лигу чемпионов, ведь в одном матче возможно все.