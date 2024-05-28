Терзич: «Цель «Боруссии» — выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Для этого нужно победить чемпионов. В одной игре возможно все. Мы хотим прервать серию «Реала» в субботу», — приводит слова Терзича пресс-служба «шмелей».

Финал Лиги чемпионов «Боруссия» - «Реал» пройдет 1 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который в нынешнем розыгрыше выбыл на стадии 1/4 финала.