Гасилин: «Реал» — фаворит финала Лиги чемпионов»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией».

По мнению Гасилина, «Реал» — фаворит предстоящей игры. «Боруссия» же, как считает эксперт, может уповать только на организованную защиту и стандартные положения.

«Всё же это турнир мадридского «Реала». Шансы «Боруссии» — в организованной защите и стандартах. «Боруссии» будет очень тяжело с таким мадридским «Реалом». «Сливочные» — фавориты этого матча», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня в Англии на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22:00 по московскому времени.