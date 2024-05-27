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Лига чемпионов

Карвахаль: «Реал» вселяет страх в соперников»

27 Мая 2024 • 18:32 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался об успешных выступлениях клуба в Лиге чемпионов.

«Такое количество трофеев Лиги чемпионов вызывает небольшое головокружение. Но это показывает, что когда мы играем в этом турнире, мы вселяем страх в наших соперников», - слова Карвахаля приводит издание AS.

«Реал» выигрывал кубок европейских чемпионов 14 раз. Второе место по количеству побед в главном клубном турнире континента замает «Милан» - у него 7 трофеев в музее. 

В субботу, 1 июня, «Реал» в финале Лиги чемпионов будет играть против дортмундской «Боруссии». Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль

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