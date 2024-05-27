28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список

В следующем сезоне формат Лиги чемпионов будет другим. Группового этапа не будет – его заменит единая лига с 36 командами вместо 32.

29 команд получат прямые путёвки и лиговый этап, а ещё 7 путёвок будут разыграны в квалификации. 28 из 29 прямых билетов уже разыграны. Их получили такие команды:

«Аталанта», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «ПСЖ», «Монако», «Брест», ПСВ, «Фейеноорд», «Спортинг» Лиссабон, «Бенфика», «Брюгге», «Селтик», «Штурм».

Последний прямой билет получит либо «Шахтёр» (если Лигу чемпионов выиграет «Реал»), либо «Айнтрахт» (если Лигу чемпионов выиграет «Боруссия» - тогда шестое место Бундеслиги будет проходным в турнир следующего сезона).