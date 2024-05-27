Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на некоторые вопросы. Бразилец отметил влияние главного тренера команды Карло Анчелотти на свою игру.

«Карло изменил меня. Он научил меня играть по-другому. Он всегда говорил мне, что я могу забивать больше голов», - цитирует Винисиуса AS.

Также Винисиус назвал футболиста, который в 2024 году выиграет «Золотой мяч».

«Золотой мяч» достанется Беллингему», - сказал Винисиус.

В настоящий момент «Реал» готовится к финальному матчу Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Команды сыграют в субботу, 1 июня.

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