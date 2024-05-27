Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч»

27 Мая 2024 • 15:50 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на некоторые вопросы. Бразилец отметил влияние главного тренера команды Карло Анчелотти на свою игру.

«Карло изменил меня. Он научил меня играть по-другому. Он всегда говорил мне, что я могу забивать больше голов», - цитирует Винисиуса AS.

Также Винисиус назвал футболиста, который в 2024 году выиграет «Золотой мяч».

«Золотой мяч» достанется Беллингему», - сказал Винисиус.

В настоящий момент «Реал» готовится к финальному матчу Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Команды сыграют в субботу, 1 июня.

Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»: шансы Крооса выросли, Месси – в двадцатке

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Мая
15:50
Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч»
15:44
Анчелотти рассказал, что съест перед финалом Лиги чемпионов
13:26
Роберто Карлос назвал фаворита Лиги чемпионов
12:36
Анчелотти ответил, считает ли «Реал» фаворитом на финал Лиги чемпионов
12:08
Анчелотти: «Мы проделали успешную работу с Винисиусом»
12:02
Анчелотти рассказал, спрашивал ли у Беллингема информацию насчёт «Боруссии» Дортмунд
26 Мая
20:49
Балахнин: «Мне кажется, кто выиграет Лигу чемпионов, тот и станет лучшим тренером сезона»
25 Мая
09:00
«Реал» - «Боруссия»: как в решающих матчах играют команды
24 Мая
15:55
Черданцев: «Реал» – не стопроцентный фаворит финала Лиги чемпионов»
14:16
Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов
23 Мая
23:14
Анчелотти: «Боруссия» заслужила место в финале Лиги чемпионов»
09:56
Шалимов: «В финале Лиги чемпионов ждём от «Боруссии» позиционную оборону»
22 Мая
13:55
Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов 1
20 Мая
18:59
Назван игрок «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов 1
17 Мая
15:30
«Матч ТВ» назначил комментаторов на финалы — Генич в пролёте 5
16 Мая
19:54
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов 3
13 Мая
17:49
УЕФА объявил имя судьи на финал Лиги чемпионов
11 Мая
16:10
Александр Мостовой: «Финал Лиги чемпионов никогда не бывает скучным»
15:52
Роман Ротенберг ответил, кто выиграет Лигу чемпионов
09:49
Хоселу рассказал о своём будущем в «Реале»
10 Мая
20:19
Касильяс считает, что Лунин должен сыграть в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов 1
18:42
У Анчелотти спросили, какой вратарь сыграет в финале Лиги чемпионов 1
18:19
Ривалдо: «Боруссия» обыграет «Реал» в финале Лиги чемпионов» 4
12:50
«Реал» дополнительно заплатит «Боруссии» за победу в Лиге чемпионов 2
10:36
Бородюк: «Боруссия» отдаст инициативу «Реалу», будет обороняться» 1
09:32
Бородюк: «Реал» дожимает соперников за счёт чемпионской психологии»
01:06
Ни один из трёх финалов еврокубков не обойдётся без итальянских тренеров
00:47
Команды из Германии сыграют в финале двух главных еврокубков – такого не было 22 года
09 Мая
21:12
Ставка и прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Реал финала Лиги чемпионов – 1 июня 2024
18:21
Эксперты оценили шансы «Реала» и «Боруссии» в финале Лиги чемпионов 1
08 Мая
19:30
Тарханов не считает, что в «ПСЖ» произойдут критичные изменения после вылета из Лиги чемпионов
17:28
Кель хочет, чтобы в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграла с «Баварией»
13:54
Бут: «Боруссия» не будет фаворитом в финале Лиги чемпионов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Месси обратился к «Барселоне» Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии» Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии»
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии и впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Россияне в борьбе за Кубок Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Мая
15:50 · Лига чемпионов
Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч»
15:44 · Лига чемпионов
Анчелотти рассказал, что съест перед финалом Лиги чемпионов
14:45 · Лига чемпионов
Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»: шансы Крооса выросли, Месси – в двадцатке 2
13:26 · Лига чемпионов
Роберто Карлос назвал фаворита Лиги чемпионов
12:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, считает ли «Реал» фаворитом на финал Лиги чемпионов
12:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Какой вратарь выйдет в основе? Лунин провёл фантастический сезон, но Куртуа есть Куртуа»
12:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы проделали успешную работу с Винисиусом»
12:02 · Германия. Бундеслига
Анчелотти рассказал, спрашивал ли у Беллингема информацию насчёт «Боруссии» Дортмунд
09:57 · Лига чемпионов
Мхитарян заявил, что «Интер» не заслуживал поражения от «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
08:02 · Лига чемпионов
Анчелотти рассказал о выборе стартового состава «Реала» на финал Лиги чемпионов
07:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти строго отчитал вратаря «Реала» Куртуа из-за ошибки перед финалом Лиги чемпионов
26 Мая
20:49 · Лига чемпионов
Балахнин: «Мне кажется, кто выиграет Лигу чемпионов, тот и станет лучшим тренером сезона»
18:32 · Лига чемпионов
Ровно 20 лет назад «Порту» Моуринью выиграл Лигу чемпионов – Аленичев тогда забил 1
02:27 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов»
25 Мая
16:16 · Лига чемпионов
Ровно 19 лет назад «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, проигрывая после первого тайма «Милану» 0:3
Все новости
Рекомендуем