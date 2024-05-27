Анчелотти рассказал, что съест перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что он съест перед финальным матчем Лиги чемпионов.

«Брокколи, лосось и макароны. Я собираюсь съесть это. Не помешало бы вздремнуть часок. Если, конечно, получится. Все мысли будут об игре. Затем, перед предматчевой беседой, моё сердце начнёт биться сильнее, пульс достигнет 110-120 ударов и будет оставаться таким до самого начала игры. А потом моё сердце вернётся к нормальному ритму», - цитирует Анчелотти AS.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в субботу, 1 июня. На «Уэмбли» лицом к лицу сразятся «Реал» и дортмундская «Боруссия».