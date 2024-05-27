Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»: шансы Крооса выросли, Месси – в двадцатке

На страницах авторитетного портала Goal была опубликована новая версия рейтинга фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году. В топ-4 изменений не произошло: первая строчка у Винисиуса Жуниора, вторая – у Джуда Беллингема, третья – у Килиана Мбаппе, а четвёртая – у Фила Фодена.

На пятое место поднялся Гарри Кейн, а на шестое – Тони Кроос. Флориан Вирц, в свою очередь, опустился с пятой позиции на седьмую. Также в топ-10 входят Родри, Родриго и, внимание, Антонио Рюдигер.

Лионель Месси по-прежнему находится в двадцатке – аргентинец занимает 16-е место. Именно Месси выиграл «Золотой мяч» в прошлом году.