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Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»: шансы Крооса выросли, Месси – в двадцатке

27 Мая 2024 • 14:45 Комментировать (1)

На страницах авторитетного портала Goal была опубликована новая версия рейтинга фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году. В топ-4 изменений не произошло: первая строчка у Винисиуса Жуниора, вторая – у Джуда Беллингема, третья – у Килиана Мбаппе, а четвёртая – у Фила Фодена.

На пятое место поднялся Гарри Кейн, а на шестое – Тони Кроос. Флориан Вирц, в свою очередь, опустился с пятой позиции на седьмую. Также в топ-10 входят Родри, Родриго и, внимание, Антонио Рюдигер.

Лионель Месси по-прежнему находится в двадцатке – аргентинец занимает 16-е место. Именно Месси выиграл «Золотой мяч» в прошлом году.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
27 Мая 2024 в 14:50
у рюдигера вместо кровей огонь просто
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