Роберто Карлос назвал фаворита Лиги чемпионов

Легенда мадридского «Реала» Роберто Карлос ответил на вопрос о том, у кого больше шансов на победу в финальном матче Лиги чемпионов.

— Мы бы солгали, если бы сказали, что «Реал» не является фаворитом в решающем матче Лиги чемпионов, — приводит слова Карлоса Madrid Zone.

Финальный матч Лиги чемпионов – 2023/24 между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» состоится в субботу, 1 июня. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», а самый титулованный клуб турнира — «Реал».