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Лига чемпионов

Мхитарян заявил, что «Интер» не заслуживал поражения от «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

27 Мая 2024 • 09:57 Комментировать

Генрих Мхитарян, армянский полузащитник «Интера», вспомнил о финале Лиги чемпионов прошлого года.

- Мы не заслуживали поражения в том матче. Я бы хотел еще раз сыграть в финале Лиги чемпионов и победить там. Некоторые вещи случаются только раз или два в жизни. Мы многое обсуждали, чтобы понять, в чём нам можно прибавить, и это сделало «Интер» сильнее, - цитирует футболиста FC Inter 1908.

Напомним, «Интер» и «Манчестер Сити» встречались 10 июня прошлого года в турецком Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу английской команды.

Мхитарян принадлежит «Интеру» с 2022 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провёл 46 матчей во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и 11 ассистами на партнёров.

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