Анчелотти рассказал о выборе стартового состава «Реала» на финал Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о формировании стартового состава на финальный матч Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
«У меня еще есть неделя, чтобы все обдумать. Есть некоторые сомнения. Команда будет максимально готова к этой встрече. Мы хотим одержать победу. Мне нравится, что уже идут споры о нашем составе. Они будут актуальны до субботы», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.
Напомним, что финальная встреча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня. Поединок пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».
Бан пользователя