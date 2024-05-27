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Лига чемпионов

Анчелотти рассказал о выборе стартового состава «Реала» на финал Лиги чемпионов

27 Мая 2024 • 08:02 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о формировании стартового состава на финальный матч Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«У меня еще есть неделя, чтобы все обдумать. Есть некоторые сомнения. Команда будет максимально готова к этой встрече. Мы хотим одержать победу. Мне нравится, что уже идут споры о нашем составе. Они будут актуальны до субботы», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Напомним, что финальная встреча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня. Поединок пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».

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