Анчелотти рассказал о выборе стартового состава «Реала» на финал Лиги чемпионов

«У меня еще есть неделя, чтобы все обдумать. Есть некоторые сомнения. Команда будет максимально готова к этой встрече. Мы хотим одержать победу. Мне нравится, что уже идут споры о нашем составе. Они будут актуальны до субботы», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.