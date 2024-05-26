Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Балахнин: «Мне кажется, кто выиграет Лигу чемпионов, тот и станет лучшим тренером сезона»

26 Мая 2024 • 20:49 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Сергей Балахнин, известный российский специалист, рассказал, кого считает лучшим тренером по итогам этого футбольного сезона.

- Мне кажется, кто выиграет Лигу чемпионов, тот и станет. Я имею в виду, разумеется, Анчелотти. Он выигрывает всё, что может на протяжении многих лет, - цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, набрав в 38 турах 95 очков. «Сливочные» вышли в финал Лиги чемпионов, где их соперником станет дортмундская «Боруссия». Встреча пройдёт первого июня на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по мск.

Анчелотти тренирует мадридскую команду с 2021 года, до этого он возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сергей Балахнин ещё теги

Новости по матчу

25 Мая
09:00
«Реал» - «Боруссия»: как в решающих матчах играют команды
24 Мая
15:55
Черданцев: «Реал» – не стопроцентный фаворит финала Лиги чемпионов»
14:16
Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов
23 Мая
23:14
Анчелотти: «Боруссия» заслужила место в финале Лиги чемпионов»
09:56
Шалимов: «В финале Лиги чемпионов ждём от «Боруссии» позиционную оборону»
22 Мая
13:55
Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов 1
20 Мая
18:59
Назван игрок «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов 1
17 Мая
15:30
«Матч ТВ» назначил комментаторов на финалы — Генич в пролёте 5
16 Мая
19:54
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов 3
13 Мая
17:49
УЕФА объявил имя судьи на финал Лиги чемпионов
11 Мая
16:10
Александр Мостовой: «Финал Лиги чемпионов никогда не бывает скучным»
15:52
Роман Ротенберг ответил, кто выиграет Лигу чемпионов
09:49
Хоселу рассказал о своём будущем в «Реале»
10 Мая
20:19
Касильяс считает, что Лунин должен сыграть в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов 1
18:42
У Анчелотти спросили, какой вратарь сыграет в финале Лиги чемпионов 1
18:19
Ривалдо: «Боруссия» обыграет «Реал» в финале Лиги чемпионов» 4
12:50
«Реал» дополнительно заплатит «Боруссии» за победу в Лиге чемпионов 2
10:36
Бородюк: «Боруссия» отдаст инициативу «Реалу», будет обороняться» 1
09:32
Бородюк: «Реал» дожимает соперников за счёт чемпионской психологии»
01:06
Ни один из трёх финалов еврокубков не обойдётся без итальянских тренеров
00:47
Команды из Германии сыграют в финале двух главных еврокубков – такого не было 22 года
09 Мая
21:12
Ставка и прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Реал финала Лиги чемпионов – 1 июня 2024
18:21
Эксперты оценили шансы «Реала» и «Боруссии» в финале Лиги чемпионов 1
08 Мая
19:30
Тарханов не считает, что в «ПСЖ» произойдут критичные изменения после вылета из Лиги чемпионов
17:28
Кель хочет, чтобы в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграла с «Баварией»
13:54
Бут: «Боруссия» не будет фаворитом в финале Лиги чемпионов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру уже в 34 года Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии» Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» Левандовски высказался об отставке Хави
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина
Спортивные новости
Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Россияне в борьбе за Кубок Стэнли Швейцария в серии буллитов обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Мая
20:49 · Лига чемпионов
Балахнин: «Мне кажется, кто выиграет Лигу чемпионов, тот и станет лучшим тренером сезона»
18:32 · Лига чемпионов
Ровно 20 лет назад «Порту» Моуринью выиграл Лигу чемпионов – Аленичев тогда забил
02:27 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов»
25 Мая
16:16 · Лига чемпионов
Ровно 19 лет назад «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, проигрывая после первого тайма «Милану» 0:3
08:22 · Испания. Ла Лига
«Реал» и Модрич объявят о важном решении после финала Лиги чемпионов
24 Мая
16:50 · Лига чемпионов
Ровно 10 лет назад «Реал» драматично выиграл 10-й кубок европейских чемпионов 1
15:55 · Лига чемпионов
Черданцев: «Реал» – не стопроцентный фаворит финала Лиги чемпионов»
14:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов
23 Мая
23:14 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Боруссия» заслужила место в финале Лиги чемпионов»
20:07 · Испания. Ла Лига
Хави дисквалифицирован на два еврокубковых матча
19:35 · Лига чемпионов
Матчи Лиги чемпионов будут и по четвергам
16:27 · Лига чемпионов
«Реал» - самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «Манчестер Сити» - лишь пятый
12:51 · Лига чемпионов
Эндрик: «Реал» и Лига чемпионов созданы друг для друга»
09:56 · Лига чемпионов
Шалимов: «В финале Лиги чемпионов ждём от «Боруссии» позиционную оборону»
07:18 · Испания. Ла Лига
Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем