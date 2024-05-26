Балахнин: «Мне кажется, кто выиграет Лигу чемпионов, тот и станет лучшим тренером сезона»

Сергей Балахнин, известный российский специалист, рассказал, кого считает лучшим тренером по итогам этого футбольного сезона.

- Мне кажется, кто выиграет Лигу чемпионов, тот и станет. Я имею в виду, разумеется, Анчелотти. Он выигрывает всё, что может на протяжении многих лет, - цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, набрав в 38 турах 95 очков. «Сливочные» вышли в финал Лиги чемпионов, где их соперником станет дортмундская «Боруссия». Встреча пройдёт первого июня на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по мск.

Анчелотти тренирует мадридскую команду с 2021 года, до этого он возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год.