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Ровно 20 лет назад «Порту» Моуринью выиграл Лигу чемпионов – Аленичев тогда забил

26 Мая 2024 • 18:32 Комментировать

Ровно 20 лет назад, 25 мая 2004 года, в Гельзенкирхене проходил финальный матч Лиги чемпионов между «Монако» и «Порту». Трофей удалось завоевать «Порту», главным тренером которого тогда был Жозе Моуринью.

За «Порту» в тот вечер голы забили Карлос Альберто, Деку и Дмитрий Аленичев. Россиянин поставил жирную точку, отличившись на 75-й минуте поединка.

После того успеха с «Порту» Жозе Моуринью перебрался в топ-клуб – в «Челси». Возглавив лондонский клуб, португалец назвал себя Особенным. В первом же сезона при Моуринью «Челси» стал чемпионом Англии.

Новостная рубрика «В этот день»

Аленичев рассказал, чем его поразили тренировки Моуринью

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Жозе Моуринью Порту Дмитрий Аленичев В этот день ещё теги
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Сегодня, 26 Мая
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