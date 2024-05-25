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Лига чемпионов

Ровно 19 лет назад «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, проигрывая после первого тайма «Милану» 0:3

25 Мая 2024 • 16:16 Комментировать

Ровно 19 лет назад, 25 мая 2005 года, в Стамбуле проходил финальный матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем». После первого тайма «россонери» под руководством Карло Анчелотти уверенно вели со счётом 3:0 после гола Паоло Мальдини и дубля Эрнана Креспо. Впрочем, с 54-й по 60-ю минуту «красные» выдали яркий отрезок с тремя голами, авторами которых стали Стивен Джеррард, Владимир Шмицер и Хаби Алонсо.

Счёт 3:3 продержался на табло вплоть до конца экстра-тайма, хотя у команд ещё были моменты. Особенно роскошный шанс был у Андрея Шевченко, но форвард «Милана» умудрился не пробить Ежи Дудека буквально с метра.

В серии пенальти точнее оказался «Ливерпуль» (3:2). Этот финал называют одним из самых великих в истории турнира.

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Сегодня, 25 Мая
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