Ровно 10 лет назад «Реал» драматично выиграл 10-й кубок европейских чемпионов

Ровно 10 лет назад, 24 мая 2014 года, в Лиссабоне проходил финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико». Битва за трофей получилась драматичной – Диего Годин открыл счёт на 36-й минуте, и «матрасники» вели вплоть до третьей добавленной ко второму тайму минуте. А затем после углового отличился Серхио Рамос, счёт стал 1:1.

Упущенная победа в основное время стала серьёзным ударом для «Атлетико». В дополнительное время команда Диего Симеоне пропустила ещё три гола – забивали Гарет Бэйл, Марсело и Криштиану Роналду.

Тот успех «Реала» называют «ла десима», ведь это был 10-й выигранный кубок европейских чемпионов в истории клуба. Тренером «сливочных» тогда был Карло Анчелотти, который работает с командой и сейчас.

На сегодняшний день «Реал» выиграл уже 14 кубков европейских чемпионов. 1 июня «сливочные» имеют шансы завоевать трофей в 15-й раз. В финале соперником команды Анчелотти будет «Боруссия».

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