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Лига чемпионов

Черданцев: «Реал» – не стопроцентный фаворит финала Лиги чемпионов»

24 Мая 2024 • 15:55 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от финального матча текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

Журналист признался, что хоть сам он и будет поддерживать наставника «Реала» Карло Анчелотти, «сливочных» нельзя назвать явными фаворитами предстоящей игры.  

«Боруссия» слишком куражно играет в этом сезоне, плюс финал – это отдельно взятый матч. «Реал» – не стопроцентный фаворит, финал для них будет очень тяжёлый», — цитирует Черданцева «Советский спорт».

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Англии на стадионе «Уэмбли».

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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