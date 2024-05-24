Черданцев: «Реал» – не стопроцентный фаворит финала Лиги чемпионов»

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от финального матча текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

Журналист признался, что хоть сам он и будет поддерживать наставника «Реала» Карло Анчелотти, «сливочных» нельзя назвать явными фаворитами предстоящей игры.

«Боруссия» слишком куражно играет в этом сезоне, плюс финал – это отдельно взятый матч. «Реал» – не стопроцентный фаворит, финал для них будет очень тяжёлый», — цитирует Черданцева «Советский спорт».

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Англии на стадионе «Уэмбли».