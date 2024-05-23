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Лига чемпионов

Анчелотти: «Боруссия» заслужила место в финале Лиги чемпионов»

23 Мая 2024 • 23:14 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти сказал несколько слов о предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Мы очень рады в очередной раз выйти в финал. «Боруссия» заслужила оказаться здесь, как и «Реал». Наш соперник представляет собой сплочённую, компактную команду, в которой есть несколько блестящих личностей», - слова Анчелотти приведены на сайте «Реала».

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в субботу, 1 июня. Стартовый свисток на «Уэмбли» футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что в прошлый раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в 2022 году.

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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