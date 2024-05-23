Анчелотти: «Боруссия» заслужила место в финале Лиги чемпионов»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти сказал несколько слов о предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Мы очень рады в очередной раз выйти в финал. «Боруссия» заслужила оказаться здесь, как и «Реал». Наш соперник представляет собой сплочённую, компактную команду, в которой есть несколько блестящих личностей», - слова Анчелотти приведены на сайте «Реала».

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в субботу, 1 июня. Стартовый свисток на «Уэмбли» футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что в прошлый раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в 2022 году.