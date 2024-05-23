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Лига чемпионов

Матчи Лиги чемпионов будут и по четвергам

23 Мая 2024 • 19:35 Комментировать

Со следующего сезона формат Лиги чемпионов изменится. Вместо группового этапа будет единая лига с 36 командами. Как сообщает El Partidazo de COPE, матчи Лиги чемпионов в следующем сезоне будут проводиться не только во вторник и среду, но и по четвергам.

В то же время отмечается, что в последнем туре все 18 матчей пройдут параллельно в одно время.

Напомним, что на основной стадии, которая заменит групповой этап, будет восемь игровых дней вместо шести. Каждая команда проведёт четыре матча дома и четыре матча на выезде.

Добавим, что 1 июня в финале Лиги чемпионов сезона 2023/2024 сыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».

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