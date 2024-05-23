«Реал» - самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «Манчестер Сити» - лишь пятый

На страницах журнала Forbes был обнародован рейтинг самых дорогих футбольных клубов на планете. Первое место занимает «Реал» с ценником в 6,6 миллиарда долларов. Вторая позиция у «Манчестер Юнайтед» - 6,5 миллиарда долларов. Тройку замыкает «Барселона», которую оценивают в 5,6 миллиарда долларов.

Дальше в топ-10 идут «Ливерпуль» (5,3 миллиарда долларов), «Манчестер Сити» (5,1), «Бавария» (5), «ПСЖ» (4,4), «Тоттенхэм» (3,2), «Челси» (3,1) и «Арсенал» (2,6).

В этом рейтинге бросается в глаза ценность «Манчестер Юнайтед», учитывая тот факт, что клуб в последние годы почти не добивался успехов в спортивном плане.