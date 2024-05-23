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Лига чемпионов

Эндрик: «Реал» и Лига чемпионов созданы друг для друга»

23 Мая 2024 • 12:51 Комментировать

Нападающий Эндрик, который присоединится в мадридскому «Реалу» грядущим летом, высказался о финале Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче турнира «сливочным» будет противостоять дортмундская «Боруссия».

«Реал» является олицетворением Лиги чемпионов. Они созданы друг для друга. Думаю, история повторится в очередной раз. При этом нужно отметить, что «Боруссия» не просто так дошла до финала. Это хорошая команда», - передает слова бразильского форварда AS.

Финал Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия» состоится 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».

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