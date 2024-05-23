Эндрик: «Реал» и Лига чемпионов созданы друг для друга»

«Реал» является олицетворением Лиги чемпионов. Они созданы друг для друга. Думаю, история повторится в очередной раз. При этом нужно отметить, что «Боруссия» не просто так дошла до финала. Это хорошая команда», - передает слова бразильского форварда AS.