Эндрик: «Реал» и Лига чемпионов созданы друг для друга»

Нападающий Эндрик, который присоединится в мадридскому «Реалу» грядущим летом, высказался о финале Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче турнира «сливочным» будет противостоять дортмундская «Боруссия».
«Реал» является олицетворением Лиги чемпионов. Они созданы друг для друга. Думаю, история повторится в очередной раз. При этом нужно отметить, что «Боруссия» не просто так дошла до финала. Это хорошая команда», - передает слова бразильского форварда AS.
Финал Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия» состоится 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».
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