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Лига чемпионов

Шалимов: «В финале Лиги чемпионов ждём от «Боруссии» позиционную оборону»

23 Мая 2024 • 09:56 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» встретится с мадридским «Реалом».

По мнению специалиста, «шмели» будут действовать вторым номером на контратаках.

«От «Боруссии» ждём позиционную оборону — вязкий и самоотверженный Дортмунд, выпады резкие. И «Реал», который будет взламывать эту позиционную оборону», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».  

Матч «Боруссия» — «Реал» состоится 1 июня в Англии на стадионе «Уэмбли». Отметим, что в последний раз сливочные выигрывали Лигу чемпионов в 2022 году. «Шмели» же завоёвывали этот трофей в 1997 году.

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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