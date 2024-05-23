Шалимов: «В финале Лиги чемпионов ждём от «Боруссии» позиционную оборону»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» встретится с мадридским «Реалом».

По мнению специалиста, «шмели» будут действовать вторым номером на контратаках.

«От «Боруссии» ждём позиционную оборону — вязкий и самоотверженный Дортмунд, выпады резкие. И «Реал», который будет взламывать эту позиционную оборону», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Матч «Боруссия» — «Реал» состоится 1 июня в Англии на стадионе «Уэмбли». Отметим, что в последний раз сливочные выигрывали Лигу чемпионов в 2022 году. «Шмели» же завоёвывали этот трофей в 1997 году.