Установлен мировой рекорд: 56 ударов в серии пенальти

В Израиле в плей-офф третьего дивизиона встречались команды «Димона» и «Шимшон». Команды сыграли вничью со счётом 2:2, после чего игра перетекла в серию одиннадцатиметровых ударов.

Серия пенальти оказалась невероятно долгой. Каждая из команд нанесла по 28 ударов с одиннадцати метров, то есть всего было выполнено 56 ударов. Как сообщает ESPN, это новый мировой рекорд.

Предыдущий рекорд был установлен в марте 2022 года в Англии, когда в серии пенальти команды на двоих нанесли 54 удара.

Кстати, «Димона» обыграла «Шимшон» в серии одиннадцатиметровых со счётом 23:22. Получается, 11 пенальти не были реализованы.