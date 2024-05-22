В Дублине состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА. В ходе мероприятия было определено, где пройдёт финальный матч Лиги чемпионов в 2026 году. Так, битву за главный клубный трофей континента примет Будапешт, стадион «Пушкаш Арена».

Что касается финала Лиги чемпионов сезона 2026/2027, то вынесение решения отложено до сентября. На сайте УЕФА отмечается, что организация ожидает от итальянской стороны плана по реконструкции стадиона «Сан-Сиро» в Милане.

Добавим, что ближайший финал Лиги чемпионов пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня. Трофей разыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».