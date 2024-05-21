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Винисиуса назвали главным фаворитом на «Золотой мяч», Месси – в списке

21 Мая 2024 • 15:46 Комментировать

На страницах авторитетного портала Goal обновился рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году. В верхней части этого рейтинга изменений не произошло: первое место занимает Винисиус Жуниор («Реал»), второе – Джуд Беллингем («Реал»), а третье – Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Дальше в топ-10 идут Фил Фоден, Флориан Вирц, Гарри Кейн, Тони Кроос, Родри, Эрлинг Холанн и Родриго.

Отметим, что выигравший уже восемь «Золотых мячей» Лионель Месси из «Интер Майами» остаётся на 16-й строчке рейтинга, в котором представлено 20 игроков. Криштиану Роналду в этом списке нет.

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Реал Мадрид ПСЖ Золотой Мяч Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем ещё теги
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