Только в одной стране УЕФА за 5 лет было 5 разных чемпионов – страна вас удивит

Если взять национальные ассоциации, которые являются членами УЕФА, то только в одной стране за последние пять лет было пять разных чемпионов. Этой страной является… (барабанная дробь) – Сан-Марино! На этот удивительный факт обращает внимание The Sweeper.

В 2020 году чемпионом Сан-Марино становился «Тре Фиори», в 2021 году – «Фольгоре», в 2022 году – «Ла Фиорита», в 2023 году – «Тре Пенне», а в 2024 году – «Виртус».

Получается, в Сан-Марино – самый конкурентный национальный чемпионат в Европе. Правда, уровень местной лиги, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Это отражают результаты сборной Сан-Марино – в своей истории она одержала только одну победу.