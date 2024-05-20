Назван игрок «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов

В первый вечер лета на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдёт финал Лиги чемпионов. За трофей будут сражаться «Реал» и «Боруссия» из Дортмунда. Как сообщает Marca, полузащитник мадридской команды Орельен Тчуамени точно пропустит финал – француз не успеет восстановиться после травмы, полученной в ответном поединке против «Баварии».

Тчуамени имеет перелом плюсневой кости. Футболист даже съездил в США для консультаций с профильным специалистом, однако стало понятно, что шансов восстановиться к финалу Лиги чемпионов у него нет. Теперь Орельен надеется вернуться в строй к чемпионату Европы.