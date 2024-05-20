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Лига чемпионов

Назван игрок «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов

20 Мая 2024 • 18:59 Комментировать (1)
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

В первый вечер лета на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдёт финал Лиги чемпионов. За трофей будут сражаться «Реал» и «Боруссия» из Дортмунда. Как сообщает Marca, полузащитник мадридской команды Орельен Тчуамени точно пропустит финал – француз не успеет восстановиться после травмы, полученной в ответном поединке против «Баварии».

Тчуамени имеет перелом плюсневой кости. Футболист даже съездил в США для консультаций с профильным специалистом, однако стало понятно, что шансов восстановиться к финалу Лиги чемпионов у него нет. Теперь Орельен надеется вернуться в строй к чемпионату Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
20 Мая 2024 в 19:20
вот это хреново ((
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