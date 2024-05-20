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Роналду – лучший в истории футбола европеец, Кройф и Беккенбауэр – в топ-3

20 Мая 2024 • 14:49 Комментировать

На страницах Four Four Two продолжают публиковаться интересные рейтинги. На этот раз эксперты составили рейтинг лучших европейских футболистов в истории. Возглавил этот список португалец Криштиану Роналду, который в 39 лет находится в отличной форме и выступает за «Аль-Наср». В своё время Роналду поиграл в Европе за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Второе место у легендарного нидерландца Йохана Кройфа, а тройку замыкает известный немец Франц Беккенбауэр.

Дальше в топ-10 идут Зинедин Зидан, Андрес Иньеста, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер, Паоло Мальдини, Хави и Мишель Платини.

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Евро-Футбол.Ру,
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