«Реал» - «Боруссия»: как в решающих матчах играют команды

Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сойдутся в решающем матче Лиги чемпионов текущего сезона. Немецкий клуб лишь дважды играл в подобных матчах. «Реал» имеет куда больший опыт, и поэтому неудивительно, что букмекеры верят в его победу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, как играли в решающих матчах дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

Вечно второй

В период гегемонии мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге дортмундская «Боруссия» регулярно брала серебряные медали. На протяжении четырёх последних сезонов (2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023) «шмели» неизменно были вторыми. При этом в сезоне-2022/2023 до золотых медалей оставался всего один тур. Но в решающем матче 34-го игрового дня Бундеслиги подопечные Эдина Терзича сыграли вничью со скромным «Майнцем», который ещё до начала встречи прочно обосновался на девятой строчке турнирной таблицы. Не хватило сосредоточенности дортмундскому клубу и в их последнем финале Лиги чемпионов. 26 мая 2013 года поединок против «Баварии» шёл к дополнительному времени, но точный удар Арьена Роббена на 89-й минуте встречи предопределил победителя матча.

Финалы Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии»

Дата Результат 29.05.1997 «Боруссия» Дортмунд – «Ювентус» – 3:1 (Ридле – 29, 34, Рикен – 71, Дель Пьеро– 65) 26.05.2013 «Боруссия» Дортмунд – «Бавария» – 1:2 (Гюндоган – 68 пен., Манджукич – 60, Роббен – 89)

Ген победителя

В отличие от своего предстоящего соперника мадридский «Реал» имеет ген победителя. Из 17 финалов Лиги чемпионов/Кубка чемпионов «сливочные» выходили победителями 14 раз (рекорд турнира). Зачастую «Реал» не считался фаворитом и даже с трудом выходил из группы, но неизменно собирался в матчах плей-офф, доказывая уверенной игрой настрой на победу. Только за последние десять лет мадридский клуб пять раз играл в финалах Лиги чемпионов, и все пять раз оказывались победными. Особенно выделим финал 2014 года, когда Рамос на третьей добавленной минуте основного времени ударом головой сравнял счёт в матче. В дополнительное время «Реал» было не остановить. Поэтому дортмундскому клубу нужно учитывать не только ген победителя, присущий мадридскому коллективу, но и быть очень внимательным в концовке встречи.

Финалы Лиги чемпионов/Кубка чемпионов мадридского «Реала»

Дата Результат 14.06.1956 «Реал» – «Реймс» – 4:3 30.05.1957 «Реал» – «Фиорентина» – 2:0 28.05.1958 «Реал» – «Милан» – 3:2 03.06.1959 «Реал» – «Реймс» – 2:0 19.05.1960 «Реал» – «Айнтрах» – 7:3 02.05.1962 «Бенфика» – «Реал» – 5:2 27.05.1964 «Интер» – «Реал» – 3:1 11.05.1966 «Реал» – «Партизан» – 2:1 28.05.1981 «Ливерпуль» – «Реал» – 1:0 21.05.1998 «Реал» – «Ювентус» – 1:0 25.05.2000 «Реал» – «Валенсия» – 3:0 16.05.2002 «Реал» – «Байер» – 2:1 25.05.2014 «Реал» – «Атлетико» – 4:1 28.05.2016 «Реал» – «Атлетико» – 1:1, по пенальти 5:3 03.06.2017 «Реал» – «Ювентус» – 4:1 26.05.2018 «Реал» – «Ливерпуль» – 3:1 29.05.2022 «Ливерпуль» – «Реал» – 0:1

Прямую текстовую трансляцию будет проводить портал LiveResult.ru. Следить за игрой можно здесь.

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