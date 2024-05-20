Ровно 32 года тому назад «Барселона» впервые выиграла Лигу чемпионов

Удивительно, но до 1992 года «Барселона» не выигрывала самый престижный турнир в футбольной клубной Европе - Лигу чемпионов, или, как он назывался ранее, Кубок чемпионов. Впервые это случилось ровно 32 года тому назад - 20 мая 1992 года.

До этого был севильский кошмар - в мае 1986 года «Барселона», не забив ни одного из четырёх послематчевых пенальти, румынской «Стяуа», проиграла тот злополучный финал. Сейчас всё получилось, хотя противостояла «Барсе» не «Стяуа», а чемпион итальянской лиги, самой сильной на тот момент в мире - «Сампдория». Её вели вперёд такие игроки, как Джанлука Виалли и Роберто Манчини.

Но «Дрим Тим» Йохана Кройфа всё равно нашла свой путь к победе - её принёс пушечный удар Рональда Кумана со штрафного на 114-й минуте, то есть в дополнительное время. После этого «Барса» выиграла ещё четыре Лиги чемпионов - в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.