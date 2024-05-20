Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

26 команд уже вышли в Лигу чемпионов – полный список

20 Мая 2024 • 00:23 Комментировать

26 путёвок в основной раунд следующего розыгрыша Лиги чемпионов уже нашли своих обладателей. Список команд, которые получили билеты выглядит так:

 «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Милан», «Болонья», «Ювентус», «Аталанта», «ПСЖ», «Монако», «Брест», ПСВ, «Фейеноорд», «Спортинг» Лиссабон, «Селтик», «Штурм».

Как известно, со следующего сезона формат Лиги чемпионов будет другим. Вместо группового этапа будет, по сути, единая лига с 36 командами. Каждая команда проведёт по восемь матчей – четыре дома и четыре на выезде.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Клопп: «В финале Лиги чемпионов – 2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук» В «Спартаке» приняли решение по вратарю Лунёву
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
19 Мая
15:54 · Лига чемпионов
Месси лучше Марадоны – рейтинг
03:34 · Лига чемпионов
​Тридцать лет со дня самой крупной победы в финале Лиги чемпионов
18 Мая
22:21 · Италия. Серия А
«Аталанта» сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне
07:39 · Испания. Ла Лига
Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов
17 Мая
15:30 · Кубок России
«Матч ТВ» назначил комментаторов на финалы — Генич в пролёте 5 официально
14:45 · Лига чемпионов
Клопп: «В финале Лиги чемпионов – 2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Шунин назвал вратаря «Реала» на финал Лиги чемпионов 1
12:32 · Лига чемпионов
Систему ВАР могут изменить – президент ФИФА рассказал подробности 2
16 Мая
19:54 · Испания. Ла Лига
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов 3
18:20 · Лига чемпионов
ФИФА может разрешить проведение матчей лиг в других странах
17:35 · Лига чемпионов
Названы самые влиятельные игроки сезона – тут одни звёзды
09:23 · Лига чемпионов
Лунин или Куртуа: назван вратарь «Реала», который может сыграть в финале Лиги чемпионов
15 Мая
14:42 · Лига чемпионов
Кроос оценил скандальный момент в концовке матча «Реал» - «Бавария»
11:14 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, как Кроос может выиграть «Золотой мяч»
10:04 · Лига чемпионов
Тренер «Монако»: «С нетерпением ждём возможности сыграть в Лиге чемпионов»
Все новости
Рекомендуем