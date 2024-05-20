26 команд уже вышли в Лигу чемпионов – полный список

26 путёвок в основной раунд следующего розыгрыша Лиги чемпионов уже нашли своих обладателей. Список команд, которые получили билеты выглядит так:

«Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Милан», «Болонья», «Ювентус», «Аталанта», «ПСЖ», «Монако», «Брест», ПСВ, «Фейеноорд», «Спортинг» Лиссабон, «Селтик», «Штурм».

Как известно, со следующего сезона формат Лиги чемпионов будет другим. Вместо группового этапа будет, по сути, единая лига с 36 командами. Каждая команда проведёт по восемь матчей – четыре дома и четыре на выезде.