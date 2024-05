Месси лучше Марадоны – рейтинг

На страницах Four Four Two продолжают публиковаться занимательные рейтинги. На этот раз эксперты составили рейтинг футболистов из Аргентины, которые поиграли в Европе. Первое место в рейтинге занял экс-футболист «Барселоны» и «ПСЖ» - Лионель Месси. В настоящий момент звёздный аргентинец защищает цвета «Интер Майами».

На второй позиции располагается Диего Марадона, поигравший за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». Марадона ушёл из жизни в ноябре 2020 года.

Третью строчку занял легендарный Альфредо ди Стефано, который в своё время блистал в футболке «Реала».

Дальше в топ-10 идут Габриэль Батистута, Серхио Агуэро, Хавьер Дзанетти, Диего Симеоне, Фернандо Редондо, Анхель ди Мария и Хавьер Маскерано.

