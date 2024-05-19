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Месси лучше Марадоны – рейтинг

19 Мая 2024 • 15:54 Комментировать

На страницах Four Four Two продолжают публиковаться занимательные рейтинги. На этот раз эксперты составили рейтинг футболистов из Аргентины, которые поиграли в Европе. Первое место в рейтинге занял экс-футболист «Барселоны» и «ПСЖ» - Лионель Месси. В настоящий момент звёздный аргентинец защищает цвета «Интер Майами».

На второй позиции располагается Диего Марадона, поигравший за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». Марадона ушёл из жизни в ноябре 2020 года.

Третью строчку занял легендарный Альфредо ди Стефано, который в своё время блистал в футболке «Реала».

Дальше в топ-10 идут Габриэль Батистута, Серхио Агуэро, Хавьер Дзанетти, Диего Симеоне, Фернандо Редондо, Анхель ди Мария и Хавьер Маскерано.

Роналду богаче Месси: Рейтинг спортсменов мира по заработку

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Альфредо Ди Стефано Интер Майами ещё теги
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