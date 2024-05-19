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Лига чемпионов

​Тридцать лет со дня самой крупной победы в финале Лиги чемпионов

19 Мая 2024 • 03:34 Комментировать

Тридцать лет тому назад, 18 мая 1994 года, итальянский «Милан» разгромил каталонскую «Барселону» в финале Лиги чемпионов - 4:0. Это по сей день остаётся самым крупным разрывом в финале Лиги чемпионов за всё время проведения её в современном формате с группами (начиная с сезона 1991/1992).

«Миланом» руководиk Фабио Капелло, который досрочно обеспечил клубу победу в чемпионате, после чего «Милан» спокойно готовился к финалу. Накануне него «Милан» даже позволил себе проиграть в чемпионате аутсайдеру «Реджане», выступая в резервном составе.

А вот «Барселона» Йохана Кройфа выдержала и выиграла настоящий триллер с длительной погоней за «Депортиво», выиграв чемпионат в последнем туре, в воскресенье, за 72 часа до финала Лиги чемпионов. Команда выдохлась не только физически, но и эмоционально, что и предопределило разгром «Барселоны».

Помимо всего, это единственный финал ЛЧ (не считая Кубок чемпионов), который «Барселона» проиграла. Все остальные, в которых она участвовала, «Барса» выиграла.


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Милан Барселона ЛЧ-1993/1994 ещё теги
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