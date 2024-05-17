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ФИФА тестирует новые правила VAR

17 Мая 2024 • 16:13 Комментировать

Система видеоповторов (VAR) может претерпеть изменения. Об этом в интервью Marca рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

По его словам, уже начался тест новых правил, согласно которым главный тренер каждой команды сможет дважды за матч запросить видеопросмотр эпизода. Сообщается, что если после этого арбитр изменит решение, то запрос не сгорает.

Стоит сказать, что подобная система уже используется в хоккее, баскетболе и Медиалиге.

Ранее появилась информация, что клубы Английской премьер-лиги проведут голосование за отмену VAR. Инициатором голосования выступил «Вулверхэмптон», который за последние два года чаще остальных команд пострадал из-за неверных решений.

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Джанни Инфантино вар VAR ещё теги
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