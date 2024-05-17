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Клопп: «В финале Лиги чемпионов – 2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук»

17 Мая 2024 • 14:45 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил финальный матч Лиги чемпионов 2022 года, в котором его команда с минимальным счётом 0:1 проиграла «Реалу». Автором единственного гола в том матче стал Винисиус Жуниор. При этом героем встречи стал и вратарь мадридской команды Тибо Куртуа, который совершил ряд ярких сэйвов.

«В финале Лиги чемпионов 2022 года против «Реала» у этого чёртового Тибо Куртуа было 12 рук», - слова Клоппа приводит Madrid Universal.

Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по завершению сезона 2023/2024. Немцу осталось провести у руля команды один матч – против «Вулверхэмптона» 19 мая.

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