Систему ВАР могут изменить – президент ФИФА рассказал подробности

Джанни Инфантино, который занимает должность президента ФИФА, высказался о возможном изменении в работе системы ВАР.

По словам Инфантино, которые на своих страницах приводит Marca, в обозримом будущем тренеры могут получить возможность запрашивать просмотр момента видеоассисентом. Согласно идее, у одного тренера будет две таких возможности за игру. Если первоначальное решение судьи оказалось верным, то одна возможность обращения к ВАР сгорает, если же судья изначально ошибся, то тренеру возвращают такую опцию.

Инфантино сообщил, что такая систем уже тестируется.