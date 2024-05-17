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Систему ВАР могут изменить – президент ФИФА рассказал подробности

17 Мая 2024 • 12:32 Комментировать

Джанни Инфантино, который занимает должность президента ФИФА, высказался о возможном изменении в работе системы ВАР.

По словам Инфантино, которые на своих страницах приводит Marca, в обозримом будущем тренеры могут получить возможность запрашивать просмотр момента видеоассисентом. Согласно идее, у одного тренера будет две таких возможности за игру. Если первоначальное решение судьи оказалось верным, то одна возможность обращения к ВАР сгорает, если же судья изначально ошибся, то тренеру возвращают такую опцию.

Инфантино сообщил, что такая систем уже тестируется.

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