ФИФА может разрешить проведение матчей лиг в других странах

ФИФА создала рабочую группу из 10-15 человек. Эта группа должна изучить идею с проведением матчей национальных чемпионатов в других странах. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на газету L’Equipe. Судя по всему, в обозримом будущем ФИФА может дать зелёный свет на такой подход.

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас допустил, что через несколько лет матчи чемпионата Испании будут проводиться в США.

Стоит сказать, что в настоящий момент та же Испания, например, проводит Суперкубок в формате финала четырёх в Саудовской Аравии. Это позволяет клубам зарабатывать большие деньги.